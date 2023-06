Site bahçesine giren kaplumbağa ekipleri alarma geçirdi

Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bahçelerine kaplumbağa giren bir site yöneticisinin ihbarı üzerine belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, site bahçesine giren kaplumbağayı muayenesini yaptıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı sınırları içerisindeki site yöneticileri ve görevlileri ile bir araya gelmişti. Site yöneticisi ve görevlilerinin bu toplantıdaki talebi üzerine Başkan Esen, bir WhatsApp grubu kurmuş, bu grup sayesinde gelen taleplere kendisi, başkan yardımcısı ve birim müdürleri ile anında cevap vermeye başlamıştı.

Talepler hızla çözülüyor

O günden bu yana, site yöneticileri ve görevlileri grubundan rutin hizmetlerle ilgili gelen talepler hızlıca çözüme kavuşturuldu. Başkan Esen'in yakından takip ettiği ve genel olarak rutin belediye hizmetlerinin talep edildiği iletişim grubunda geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Liman Mahallesi 35 Sokak'ta bulunan Göksu Konakları site yöneticisi Mustafa Tekce, site bahçesine giren bir kaplumbağanın belediye ekipleri tarafından alınıp doğal ortamına bırakılması yönünde WhatsApp hattına bir mesaj gönderdi.

Mesajı Başkan Esen yanıtladı

Site yönetiminden gelen, “Merhaba, sitemize kaplumbağa girmiş. Belediyemiz kaplumbağayı alıp uygun, doğal bir yere koyabilir mi?" şeklindeki mesajı, “Mustafa Bey günaydın. Hemen ekipleri yönlendiriyorum. Kaplumbağanın çok rahat edeceği bir doğal ortama naklini gerçekleştireceğiz" şeklinde yanıtlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla harekete geçen ekipler, kaplumbağayı dakikalar içerisinde bulunduğu yerden aldı. Kaplumbağa, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek, burada yapılan ilk muayenesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Can dostumuz doğal ortamında

Site yöneticileri ve görevlileri ile her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, daha hızlı ve verimli iletişim sağlayabilmek adına kurulan WhatsApp grubundan gelen talepleri başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte kendisinin de takip ettiğini ve gerektiğinde kendisinin de taleplere dönüş yaptığını söyledi. Site bahçesine giren kaplumbağa ile ilgili gelen mesajın dikkatinden kaçmadığını ve hemen ekipleri yönlendirdiğini aktaran Başkan Esen, “İlçe genelinde yer alan sitelerin rutin hizmet taleplerini aldığımız iletişim grubundan kaplumbağa ile ilgili talep için de hemen harekete geçtik ve ekiplerimiz can dostumuzu doğal ortamına bıraktı. Vatandaşımızın her türlü talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye ekipleri hemen geldi

Kaplumbağayı sitenin bahçesinde rutin işlerini yaptığı sırada yürürken gördüğünü ifade eden site görevlisi Zümrüt Polat, hemen site yöneticilerine haber verdiğini aktardı. Haber alır almaz site yönetici eşi Mustafa Tekce ile birlikte belediyeye haber verdiklerini söyleyen Anna Tekce ise, “Neticede bir kuş ya da kedi gibi bir bahçe hayvanı değil. Her gün sokakta gördüğümüz bir hayvan değil. O yüzden eşimi aradım, o da belediyeye haber verdi. Sağ olsun ekipler hemen geldiler. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye ekiplerine ilgileri için çok teşekkür ederiz'' dedi.