Sıtmaya dikkat, ölüme sebep olabilir

Sıtmanın ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu ifade eden Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, sıtmanın, enfekte dişi anofel sivrisineklerinin ısırıkları yoluyla insanlara yayılan plasmodium parazitlerinin neden olduğu akut ateşli bir hastalık olduğunu hatırlattı. Önlenebilir ve tedavi edilebilir olan bu hastalık, düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle sahra altı Afrika'da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini söyleyen Çelik, "2021 yılında yaklaşık 247 milyon yeni sıtma vakası görülmüş, bu enfeksiyon nedeniyle 619 bin ölüm meydana gelmiştir. Tüm sıtma vakalarının ve buna bağlı ölümlerin tahminen yüzde 95'i Afrika'da görülmektedir. Sıtma gribe benzer belirtilere yol açan ateşli, akut bir hastalıktır. Belirtiler, hastalık taşıyan sivrisinek ısırığından 7 ila 15 gün sonra ortaya çıkmakla beraber, daha uzun sürede ortaya çıkması da mümkündür. İlk belirtileri ateş, baş ağrısı, üşüme ve kusmadır. Hastalığın, sıtma olarak tanımlanabilmesi zor olabilir. Özellikle p. falciparum türü sıtma 24 saat içinde tedavi edilmezse, hastalığın şiddetlenmesine ve hatta ölüme neden olabilir. Sıtmanın erken teşhis edilmesi ve tedavisi ölümlerin önüne geçer” diye konuştu.

Hastalık ağır seyredebilir

“Bazı hastalarda sıtma daha ağır seyredebilir” diyerek açıklamasını sürdüren Çelik, “Bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar, hamile kadınlar ve HIV/AIDS'li hastalar özellikle risk altındadır. Risk altındaki diğer gruplar ise, Burkina Faso, Kamerun, Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sıtmanın sık görüldüğü Afrika ülkelerine, iş veya gezme gidenler ve koruyucu tedavi almayan kişilerdir. Dünya Sağlık Örgütü sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmeden önce koruyucu ilaç tedavisi alınmasını, bu bölgelerde uyurken cibinlik ve akşam karanlığından sonra sivrisinek kovucu kullanılmasını, kol ve bacakları örtecek şekilde uzun koruyucu kıyafetler giyilmesini ve pencerelere sineklik takılmasını önermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye iklim gereği risk altında

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, “Bakanlığımız tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda Türkiye'de yerli sıtma vakası görülmemektedir. Fakat iklim değişikliği, vektör yaşam alanlarındaki değişiklikler, büyük nüfus hareketleri, düzensiz göçmenler, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin ve buralardan gelenlerin sayısının artması nedeniyle ülkemizde yurt dışı kaynaklı sıtma vakaları görülmektedir. Türkiye, anofel cinsi sivrisineklerin bulunması ve subtropikal iklim bölgesinde yer alması nedeniyle sıtma açısından risk altındadır. Bu nedenle Sıtma Eliminasyon Programı çerçevesinde Bakanlığımız faaliyetleri devam etmektedir. Sıtma sürveyansı vaka takipleri yapılmakta, en kısa sürede tanı koyulması ve tedavilerin uygulanması sağlanmaktadır. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek hastalara ücretsiz olarak verilmektedir. Ülkemizde korunma sıtma ilaçları Bakanlığımızın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir” şeklinde konuştu.