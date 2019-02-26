Sivil toplum ve kamu temsilcileri, Antalya'da bir araya geldi

'Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İş Birliği Projesi' kapsamında, Antalya'da 'Sivil Toplum Günleri Toplantısı' düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay, "Beyin fırtınası yapmanızı bekliyoruz, bize yeni ve orijinal fikirler lazım" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca yürütülen 'Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İş Birliği Projesi' kapsamında, Antalya'da 'Sivil Toplum Günleri Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda STK ve kamu sektörü temsilcileri, görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay, Antalya İl Dernekler Müdürü Hüseyin Kurtay, Antalya, Isparta ve Burdur kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Işık olacağına inanıyorum"

Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, STK'ların demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çekti. Bolat, "Toplumun huzuru ve kalkınması için varız. Toplumun sorunlarını ele almak ve öğrenmek için toplum temsilcilerinin yönetime atılması ve kamuya rehberlik etmesi gerekir. Dolayısıyla demokrasinin ve toplumsal huzurun gereği olarak, STK'ların hesap verme sürecine katılması kaçınılmaz bir gerçektir. Düzenlenen proje çok önemlidir. Toplumsal huzurun sağlanması, taleplerin yerine ulaşmasında ve doğru kararlar alınmasında ışık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Amaç kamunun kapasitesini arttırmaktır"

Türkiye'nin çok köklü bir STK geçmişi olduğunu dile getiren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay, sivil toplumun yapı ve kültürünün barışın, sevginin hakim kılmasında faktör olduğunu kaydetti. 15 yıllık dönemde STK adına reformlar yapıldığının altını çizen Gökay, 2003 yılında ise Dernekler Daire Başkanlığının kurulduğunu söyledi. Gökay şöyle devam etti:

"2004 yılında ise Dernekler Kanunu yürürlüğe girmiştir. Dernek sayısında farka değer artışlar olmuştur. 116 bin dernek, ülkemizde kurulmuştur. Gelirler, yüzde 100 artmıştır. 2004-2009 yılları arasında önemli gelişmeler olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde STK'ların da önemi olmuştur. Devletimiz, hükümetimiz her gün yeni bir adım atıyor. Teşkilatımız büyüdü ve genişledi. Bu durum devletin, STK'lara değer verdiğinin göstergesidir. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sivil Toplum İstişare Kurulu kurulmuştur, başkanı da bakanımızdır. Kurulda ele alınacak konularsa hükümetimiz tarafından yürürlüğe konulmaya çalışılacaktır. Teşkilat yapısındaki değişikliler sivil toplumla kamuyu bir araya getirmek adına yapılan işlerdir. Projenin temel amacı; STK ile daha iyi ilişkiler kurabilmek ve ortak projeler üretmek için, kamunun kapasitesini arttırmaktır."

Gökay, 14 Temmuz 2017'de açılışı gerçekleştirilen projenin 2 milyon değerinde olduğunu vurguladı.

"Bize yeni ve orijinal fikirler lazım"

Projenin içerisinde birçok faaliyetin yer aldığını söyleyen Gökay, "Projede, bin 500 kişi eğitimlere katıldılar. Proje kapsamında Avrupa Birliği seyahatleri düzenleniyor. 4 farklı ülkeye ziyaretler gerçekleştirildi. Finlandiya, Almanya, İtalya gibi ülkelere gidildi. Amaç sadece gezmek değildi, bizim çalışmalarımıza katılan arkadaşlar yakinen gözlemlemiştir ki çok yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerin sivil toplum yapısı yakından izlendi. ‘Bize örnek olacak faaliyetleri var mıdır?' diyerek araştırma yaptık. Faaliyetler sonucunda ülke çapında etkin bir iş birliği ortamının oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Hedefimiz; kamu ve STK arasında iş birliği kurarak ortak projeler hayata geçirmek. Bu programda kamu görevleri eğitiminden farklı olarak paneller de düzenliyoruz. 4 panel, 40 dakika sürüyor. Hepinizin memnun kalacağı bir program olacağını umut ediyorum. Beyin fırtınası yapmanızı bekliyoruz, bize yeni ve orijinal fikirler lazım. Sizlerin derslere ve etkinliklere aktif katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antalya başarılı sonuçlara ulaşacaktır"

Antalya İl Dernekler Müdürü Hüseyin Kurtay, Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları arasında Antalya'nın 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

Projenin aydınlatıcı ve imkan sağlar nitelikte olduğunu ifade eden Kurtay, "Ocak ayında, yerel kapasite eğitimi yapma imkanı bulduk. Eğitime katılan derneklerimizin bir kısmı burada. Eğitimin 2'nci ve 3'üncüsünü de mart ayında yapacağız. Şunu da ifade etmek istiyorum; İçişleri Bakanlığının desteklediği 6 projenin 3'ü hala devam ediyor. İnanıyorum ki Antalya, bu yıl proje kapsamında başarılı sonuçlara ulaşacaktır" şeklinde konuştu.