Sivilce ve yağlanmaya karşı Anadolu propolisi ve arı zehri karışımı serum

Özütleme teknolojisi ile üretilen Anadolu propolisi ve arı zehri içeren yeni ürün, sivilce ve sivilce izlerinin iyileşmesine yardımcı olarak kullanılıyor.

Anadolu propolisi (A.P.E.) ve arı zehri, akneye karşı geliştirilmiş doğal patentli bir aktif olan miracne, hyaluronik asit çay ağacı yağı gibi değerli bitki özleri ile bir araya getiren BEE'O Propolis, dermo-kozmetik alanında inovatif ve doğal ürünleri geliştirdi. Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmalar ve projelerle ortaya çıkartılan ürün, BEE'O Apıbeauty Sivilce ve Yağlanmaya Karşı Yardımcı Serum oldu. Uluslararası 1'incilik ödülü de alan alan serumun özel formülü, klinik çalışmalarla da destekleniyor.

“15 günü kadar kısa bir sürede iyileşme süresini hızlandırıyor”

BEE'O Propolis kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Literatürde, sivilce ve akneye karşı arı zehri ve propolisin etkinliği pek çok klinik çalışmaya konu olmuştur. Örneğin, 2018 yılında yapılan bilimsel bir çalışmada propolis ve çay ağacı yağı içeren bir karışımın yağlı ciltlerde görülen akne problemine karşı etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; propolis ve çay ağacı yağı içeren kremin, derideki kızarıklık izlerini azaltmada etkili olduğu, uygulamanın ilk 15 günü kadar kısa bir sürede iyileşme süresini hızlandırdığı, akne şiddeti indeksini ve toplam lezyon sayısını azaltmada etkili olduğu da bildirilmiştir” dedi.