‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?' Adana'da

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?' programının bu haftaki konuğu Adana oldu. Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, Çukurova Otelciler Birliği başkanı Tayyar Zaimoğlu katılarak Adana'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini anlattı.

“Adana yöresel ürün zengini”

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana'nın 6 bin yıllık geçmişse sahip, İpekyolu ve Baharat yolu üzerinde olması nedeniyle ticaretin merkezi haline gelmiş bir kent olduğunu söyledi. Bereketli toprağıyla, bolluğun, bereketin simgesi olduğunu kaydeden Menevşe, yöresel ürünler ve gastronomide önde gelen iller arasında yer aldığını söyledi. Adana'nın 16 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, coğrafi işaret alabilecek birçok ürün için de girişimde bulunduklarını kaydetti.

“Adana yöresel ürünleriyle YÖREX'te olacak”

Coğrafi işaretin yerel ürünlerin ekonomik değerini artırdığını, kadın istihdamını artırdığını belirten Atila Menevşe, “Bölgesel kalkınmayı sağlamak, kadın istihdamını yükseltmek, geçmişteki kültürü geleceğe taşımak için mutlaka yöresel ürünlere, coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkmamız, yöresel ürünlerin marka değerini yükseltmemiz lazım” diye konuştu. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in yöresel ürünlerin farkındalığını artırdığını belirten Menevşe, “Ali Çandır Başkanım YÖREX projesini hayata geçirdikten sonra coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve gelişmesi ivme kazandı. YÖREX'te bu yıl büyük bir stantta Adana'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle yerimizi alacağız. YÖREX'e gelenleri Adana standına davet ediyoruz” diye konuştu.

“YÖREX farkındalık oluşturdu”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Borsa olarak yerel ürünlerin kaybolmaması ve geleceğe taşınması için çalıştıklarını kaydetti. Çukurova pamuğunu Adana Ticaret Borsası olarak tescil ettirdiklerini anımsatan Bilgiç, “Beyaz altın pamuk bölgemiz için çok önemli” dedi. Coğrafi işarete eskiden fazla önem verilmediğini, insanların bu konudaki farkındalığının az olduğunu söyleyen Bilgiç, “Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığı düzenlenen fuarlarla arttı. YÖREX ise bu konuya öncülük etti” diye konuştu.

“YÖREX yerel ürünlerin katılımına katkı sağlıyor”

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, aians olarak yöresel ürünlere verdikleri destekleri anlattı. Coğrafi işaretin yerel ürünlere değer kattığını belirten Ülger, “Coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin tanıtımına önem veriyoruz. Bu noktada YÖREX'i çok önemsiyoruz. YÖREX coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalık oluşturma noktasında önemli bir fuar. Geçmiş yıllarda da sağladığımız katılımla yerel ürünlerimizin tanıtımına destek sağladı. Bu yıl da Adana Ticaret Odamız ve Mersin Ticaret Sanayi Odamız birer stantla YÖREX'te bölgemizi temsil edecek. Ülger, Adana'nın coğrafi işaretli ürünlerine bakıldığında tarımsal ürünler ve yemeklerin ön plana çıktığını kaydetti.

“Otellerde yöresel ürünleri kullanıyoruz”

Çukurova Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, coğrafi işaretli Adana Kebabının özellikleri ve yapılışını anlatırken, “Adana kebabımız kilo yapmaz” dedi. Yerel lezzetlerdin korunması gerektiğini kaydeden Zaimoğlu, “Biz otellerimizde yöresel ürünler ve coğrafi işaretli ürünleri kullanılıyoruz. Yöresel ürün coğrafi işaret aldıktan sonra otellerde daha fazla kullanılmaya başlıyor” diye konuştu.