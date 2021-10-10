'Sizin Oraların Nesi Meşhur' Kastamonu'da

Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç konuk olarak katılarak ilin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini anlattı.

Kastamonu YÖREX'te olacak

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, bereketli topraklara ve kadim bir kültüre sahip Kastamonu'nun 25 coğrafi işaretli ürünü olduğunu söyledi. Kastamonu'un Taşköprü Sarımsağı, Siyez Bulguru gibi ürünlerle sadece ülkenin değil dünyanın da ilgi odağı olduğunu kaydeden İşeri, yöresel ürünlerini her fırsatta tanıttıklarını anlattı. Bu yıl Kastamonu'nun yöresel ürünleriyle 20-24 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek YÖREX'te olacağını belirten İşeri, “YÖREX'e gelenler Kastamonu'nun yöresel ürünlerini bulabilecek. YÖREX'i düzenleyen, Türkiye'ye kazandıran Ali Çandır kardeşime teşekkür ediyorum” dedi.

YÖREX'teki ikili görüşmelerde anlaşmalar yapıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, geleneksel ürünlerin yaşatılması için çalıştıklarını söylerken, özellikle tarım ürünleri ve el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması için yaptıkları çalışmaları anlattı. YÖREX'e düzenlendiği günden beri katıldıklarını belirten Fındıkoğlu, “Bu yıl da Valimizle, oda borsa başkanlarımızla, firmalarımızla yerimizi alacağız. Özel ürünlerimizle stant açacağız” dedi. Fındıkoğlu, YÖREX'te ikili görüşmelere katılarak yereldeki üreticiyi zincir marketlerle buluşturduklarını, anlaşmalar sağladıklarını kaydederken, “Bu yıl da ikili görüşmelerin verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, yöresel ürünlerin gelişimi için çalıştıklarını anlatırken, “YÖREX'e ilimizin katılımı için kurumlarımızı organize ettik, kurum ve kuruluşlarımızla orada olacağız” dedi. Kastamonu'nun 25 coğrafi işaretli ürününün 17'sinin gastronomi alanında olduğuna dikkat çeken Genç, AB'de tescil alan 7 üründen birinin Taşköprü Sarımsağı olduğunu belirtti. Genç, yöresel ürünlerin tanıtımı, markalaşması ve pazarlanmasında danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiklerini de anlattı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, bölgenin tarım potansiyeli hakkında bilgi verirken, coğrafi işaretli Taşköprü Sarımsağı ve Siyez Bulgurunun üretimi ve özelliğini anlattı. Önlem, kırsal kalkınma yatırımların verdikleri destekler hakkında da bilgi verdi.