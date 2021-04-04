Sizin Oraların Nesi Meşhur programında bu hafta Erzurum konuşuldu

Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven katılarak, Erzurum'un yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini anlattı.

“Erzurum coğrafi işarette atağa geçti”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum'un 350'ye yakın lezzetiyle gerçek anlamda bir gastronomi kenti olduğunu söylerken, yöresel ürünlerin tescili için yoğun olarak çalıştıklarını kaydetti. Erzurum Civil Peyniri, Erzurum Küflü Civil Peyniri, Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Su Böreği, Erzurum Pekmezli Baklavası'na coğrafi işaret alarak bu lezzetlerin korunması için önemli bir adım attıklarını kaydeden Oral,

“Doğu Anadolu Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları arasında yöresel ürünlere en çok tescil belgesi alan kurumuz. Borsası olarak 50'den fazla ürüne coğrafi işaret belgesi alarak Erzurum'un markalaşması ve tanıtımı yolunda önemli bir adım atıyoruz. Şu an coğrafi işaret belgesine sahip 13 ürünümüz var. Başvurusunu yaptığımız ve Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan onay beklediğimiz 16 ürünümüz var” diye konuştu. Oral, Erzurum Su Böreğinin AB'de coğrafi işaret alabilmek için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

“Rus taşı, oltu taşı diye satılıyor”

Oltu TSO Başkanı Baki Karaca, Oltu ilçesinin yöresel ürünleriyle ilgili bilgi verdi. Kökü 17. Yüzyıla dayanan ve 1930'lu yıllarda ticarete konu olan Cağ Kebabı'nın en önemli özelliğinin bölgenin geniş meralarında otlayan hayvanların etinden yapılmış olması olduğunu vurgulayan Karaca, “Cağ kebabını bir çok yerde yapıyorlar ama bizim bölgenin lezzetini, aromasını asla tutmuyor” dedi. Rus taşının oltu taşı diye piyasada satıldığına dikkat çeken Karaca, coğrafi işaretin yöresel ürünleri koruması gerektiğini ancak bu konuda eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Karaca, “Sahte ürün konusunda sıkıntılarımız var, engel olamıyoruz” diye konuştu.

“Erzurum bu yıl Cİ'de lider olacak”

Pasinler TSO Başkanı Aydın Taşbaşı, Pasinler'in yöresel ürünlerini anlatırken, istihdama katkı sağlayan yöresel ürünleri korumak için çalıştıklarını kaydetti. Taşbaşı, “2021 yılı Erzurum'un, Dadaşların yılı olacak, bu yıl coğrafi işarette lider Erzurum olma hedefindeyiz” dedi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, bölgenin kendi potansiyelini kullanarak bölgesel kalkınmaya ağırlık verdiklerini belirtirken, “Yöresel ürünler bu noktada büyük önem arz ediyor” dedi. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin ekonomiye kazandırılması için destek programları yürüttüklerini anlatan Güven, Cİ ve aday ürünlerin üretimden pazarlamasına, ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulmasına kadar destek ve teşvik verdiklerini kaydetti. Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, 9.9 milyar TL tarımsal hasılaya sahip Erzurum'un en fazla tarımsal hasılaya sahip 14'üncü il olduğunu bildirdi. Akar, meralarıyla hayvancılığa en elverişli illerin başında gelen Erzurum'un yöresel ürün zenginliğinin en önemli nedeninin bu meralar olduğuna işaret etti.