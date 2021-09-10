‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?' Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin konuşulduğu ve moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik konuk olarak katıldı.

“34 yöresel ürünü tescilli”

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, 11 bin 500 yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'nın medeniyetlerin harmanlandığı kadim bir şehir olduğunu söyledi. Geçmişin birikimlerine sahip çıktıklarını ve 34 yöresel ürüne Türk Pantent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret aldıklarını kaydeden Peltek, 8 ürünün de tescil aşamasında olduğunu söyledi. Peltek, “Şanlıurfa, Havva'nın elinden ilk buğday tanelerinin döküldüğü, ilk ekmeğin pişirildiği şehirdir. Biz de şehrimizde ortak akılla hareket ediyoruz. Yöresel ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Coğrafi işaret konusunda en önemli kentlerden biriyiz” dedi. Şanlıurfa fıstığına coğrafi işaret alma aşamasında olduklarını, tescil aldıktan sonra ‘Şanlıurfa Fıstığı' adıyla ülkenin diğer şehirleri ve yurtdışına pazarlayacaklarını kaydeden Peltek, coğrafi işaretli diğer yöresel ürünlerin de uygun paketleme sistemiyle ülke geneli ve yurtdışına ticaretiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“İnşallah bu yıl da YÖREX'e katılırız”

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, güneşin, toprağın, suyun bereketiyle tarım ürünleri konusunda zengin olan Şanlıurfa'nın yöresel ürün zengini bir kent olduğunu söyledi. Coğrafi işaretini aldıkları sadeyağın pazar payını artırmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Kaya, “Coğrafi işaretli ürünlerin ticari değeri gündelik hayattaki karşılığıyla artırılabilir” dedi. YÖREX'te geçmiş yıllarda yer aldıklarını, 20-24 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek YÖREX'e de katılmak istediklerini söyleyen Kaya, “İnşallah bu yıl da katılırız” dedi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik de Şanlıurfa'nın tarımsal olarak Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olduğunu söylerken, nardan pamuğa, fıstıktan hububatta birçok ürünü ürettiklerini belirtti. Coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye önemli katkı sağladığını belirten Çelik, bu ürünlerin üretimini desteklediklerini anlattı.