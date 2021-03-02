Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya'da kendilerine ait iş yerinde şizofreni hastası oğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sultan Aktürk, Ilıca mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında bir akrabalarının, Almanya'da yaşayan ve cenazeye katılamayan Sultan Aktürk'ün diğer oğluna cenazeyi telefondan izlettiği görüldü.Annesini öldürdükten sonra babası tarafından darp edilen B.A. ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı.

Feci olay, dün Manavgat ilçesi Ilıca-Kumköy yolu üzerindeki manavda yaşandı. İş yerinde annesi Sultan Aktürk'le (66) tartışan şizofreni hastası B.A. (26), annesini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, alışveriş için ilçe merkezine giden baba Arif Aktürk olayın hemen sonrasında iş yerine geldi. Eşini kanlar içinde yerde, oğlunu ise elinde bıçakla bulan baba, oğlunun kaçmasına izin vermedi. Kaçmaya çalışan B.A., babası ile boğuşurken yere düşüp yüzünü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan katil zanlısı B.A. hastaneye kaldırıldı. 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olan Sultan Aktürk'ün cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak Manavgat'a getirilen cenaze, Kavaklı Mezarlığında bulunan Büyükşehir belediyesi Cenaze Hizmetleri biriminde yıkanıp kefenlendikten sonra Ilıca'ya getirildi. Ilıca Mezarlığında gerçekleşen ve cenaze namazını kıldıran imamın uyarılarıyla sosyal mesafe gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından Sultan Aktürk sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan diğer oğlu cenazeyi cep telefonundan canlı izledi

66 yaşındaki Sultan Aktürk'ün cenazesinin mezarlığa getirilmesinden itibaren cenazeye katılan bir kişinin canlı bağlantıyla cenazeyi izletmesi ve bir şeyler anlatması dikkatlerden kaçmadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında baba Arif Aktürk'e seslenen kişi, diğer oğlunun babasından kendisi için de annesinin mezarına toprak atmasını istediğini söyledi. Baba Aktürk, oğlunun bu isteğini yerine getirdi ve eşinin mezarına oğlu için de toprak attı. Telefonla çekim yapan kişinin Aktürk ailesinin Almanya'da yaşayan ve annesinin cenazesine gelemeyen diğer oğulları ile görüntülü bağlantı kurduğu ve annesinin cenazesini izlettirdiği bildirildi.

Anne katili şizofren genç adliyeye sevk edildi

Annesini boğazını keserek öldüren, kaçmak isterken babası tarafından alıkonulan, bu sırada yaşanan boğuşmada başından ve yüzünden yaralanan B.A. Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Manavgat adliyesine çıkarıldı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren B.A. adliyeye çıkarılması sırasında 2 jandarma arasında güçlükle yürüdüğü gözlendi.