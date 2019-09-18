Skadi Engeln'in eserleri AKS Kaleiçi Evi'nde sergilenecek

Bütün dünyada iklim krizi için farkındalığı yükseltecek eylemlerin yapılacağı 20-27 Eylül 2019 tarihinin ilk gününde açılacak olan sergide sanatçı Skadi Engeln'in , 2011 yılında gerçekleşen Fukuşima nükleer felaketinden sonra yaptığı ve insanın doğaya müdahalesinin izlerini sürdüğü eserler yer alıyor. Eserlerde görülen genellikle dikey çizgi ve hatlar, insanın peyzaja, hem gözlemci hem de aktör olarak dahil oluşunu simgelerken, öte yandan dünyada bir arada yaşanan uyum ve çatışmaya da gönderme yapıyor.

Skadi Engeln eğitimini FH Otterberg'de Robert van de Laar'ın heykel atölyesi ile Michael Kohr ve Hermanus Westendorp'un resim atölyesinde tamamladı. Berlin ve Fransa'da yaşayan sanatçı şimdiye dek Berlin, Düsseldorf, Bonn, Hamburg, Münih, Paris, Graz, New York ve Molde gibi kentlerde çeşitli solo ve karma sergilere katıldı. Eserlerinin bir kısmı uluslararası koleksiyonlara dahil edildi.

Sanatçının katılımıyla 20 Eylül 2019 saat 18.00'de açılacak olan Skadi Engeln - Doğa ve Okuma Gezileri / Türkiye, Almanya, Fransa sergisi 6 Ekim 2019 tarihleri arasında, Pazartesi günü hariç her gün saat 13.00-19.00 saatleri arasında AKS Kaleiçi Evi'nde ziyaret edilebilecek.