SMMMO' da ‘Mesleki Sorumluluk' konuşuldu

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda (SMMMO) ‘Mesleki Sorumluluk' başlıklı panel düzenlendi.

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, panelin açılış konuşmasında mesleki sıkıntıları anlatıp tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de zor günler geçirdiğini hatırlattı. 2020'nin Mart ayından başlayan ve yüz yılda bir gerçekleşen bir pandemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Çavdar " Dolayısıyla bu pandemi de onlarca meslektaşımızı ne yazık ki kaybettik. Onlara Allahtan rahmet ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Bu pandemi sürecinde özellikle meslek örgütü olarak bizler yine ülkemize olan inancımız, güvenimiz ve işini takip ettiğimiz işverenlerimizin sorumluluklarını yerine getirilebilmesi adına ve onların yanında çalışan işçilerin emekçilerin özellikle kısa çalışma ödenekleri gibi sosyal güvenlik desteklerini zamanında alabilmeleri adına bu meslek örgütü çok ciddi emek sarf etti” diye konuştu.

Dünyada çok değişik gelişmeler yaşandığını ve ekonomik sıkıntının küresel olarak kendini gösterdiğini söyleyen Çavdar "Hemen kuzeyimizde Rusya -Ukrayna savaşı başladı. Bir an önce bu savaşın sona ermesini temenni ediyoruz. Savaşın gerekçesi ne olursa olsun savaşın tek bir kaybedeni var o da çocuklar, aileler daha doğrusu ulusun tamamı. Dolayısıyla bu savaş bizim uzağımızda gibi görünse de ekonomik anlamda sıkıntıya sebep olmayı sürdürecek” dedi.

Panele TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Kürşat Ersöz, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kaplan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Karauz ile muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.