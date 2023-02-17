Soba bacasından sıçrayan kıvılcım, evin çatısını küle döndürdü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibince söndürülürken, evin çatısı kullanılmaz hale geldi.
Gazipaşa'nın Göçük Mahallesi Alaca mevkiinde Ayhan Yılmaz'a ait evde, dün gece saatlerinde soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin çatısını saran alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, Yılmaz'a ait evin çatısında maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.