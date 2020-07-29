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Söbüçimen yayla yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerine bağlı vatandaşların ortak kullandığı Söbüçimen yayla yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Söbüçimen yayla yolunda bozuk olan bölgelerde düzeltme çalışması yapıyor. Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerine bağlı birçok mahallenin yaylalarına ulaşımını sağlayan Söbüçimen Yayla Yolunda şarampolleri ve büz ağızlarını temizleyen ekipler, yolun daha kullanışlı olmasını sağlıyor.

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