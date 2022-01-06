Şoföre kızan patenli gençler, halk otobüsünün camını patlattı

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunup patenle yolculuk yapmak isteyen bir grup genç, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını fırlattıkları vida ile patlattı. Başka patenli gruptan bir genç de halk otobüsüne tutunup yolculuk yaptığı esnada dengesini kaybederek yola düştü, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 AU 0072 plakalı denetimli halk otobüsünün arkasına tutunan bir grup gençleri, bir süre sonra durakta duran otobüs şoförü fark etti. Otobüsten inen şoför, gençleri uyararak gitmelerini istedi. Otobüsten uzaklaşan gençler, şoförün araca binmesini beklemeye başladı. Bunu fark eden şoför ikinci kez patenli gençleri uyardı. Buna sinirlenen gençlerden birisi cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlatarak arka camını patlattı. Camın parçalanmasının ardından gençler hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabanın altında kalıyorlardı

Bir farklı görüntüde ise bir grup genç, yine halk otobüsünün arkasında patenle tehlikeli yolculuk yaparken, bir sürücü o anları kayıt almaya başladı. Otobüsü bırakıp yolculuklarına devam eden gençlerden birisi dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yanındaki diğer arkadaşları da dengelerini kaybetmemek için yolun ortasına doğru yöneldi. Bu sırada kayıttaki sürücü refleksle direksiyonu kırarak facianın önüne geçmiş oldu.