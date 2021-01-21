Şoförlerin dinlenebilmesi için uygulama noktasına özel yaşam tüneli

Antalya'da jandarma tarafından yol kontrol noktasında özel yaşam tüneli hizmeti devreye sokuldu. Yaşam tüneli sayesinde şoförlerin dinlenmelerinin ve dikkatlerini toplamalarının sağlanması hedefleniyor.

Manavgat-Konya yolu üzerinde Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen yaşam tünelinin açılışı Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan, İlçe Jandarma Komutanı ve Trafik Tim Komutanlarının hazır bulunduğu açılışta, Kaymakam Yiğit'e jandarma trafik personeli tarafından brifing verildi. Açılışta ayrıca Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından Manavgat'ta son 5 yıl içerisinde hiç trafik kazası yapmayan ve ceza yazılmayan 3 araç sürücüsüne plaket verildi.

Basın mensuplarına Yaşam Tüneli uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Yiğit, Antalya-Konya Karayolu üzerinde bulunan Hacıobası Müşterek Kontrol Noktası'nın çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Burada arkadaşlarımız tarafından hem trafik, hem sağlık hem de güvenlik konusunda denetimler yapılıyor. Ayrıca burası İç Anadolu'dan Antalya'ya girişte en önemli güzergah. Yaşam Tüneli projesi İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan bir proje olup, Antalya'da ilk defa gerçekleştirilmiştir. Şoförlerin Antalya'ya ulaşmadan önce hem dinlenmelerini, dikkatlerini toplamalarını sağlamak; hem de unutmuş oldukları trafikle ilgili bazı konuları kendilerine hatırlatmak amacıyla çeşitli sunumlar aracılığıyla gösteriyoruz” dedi.