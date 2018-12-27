Soğuk hava Antalya'da çiftçiye gece yarısı seraya odun taşıttı

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava Antalya'da çiftçiyi gece saatlerinde seferber etti. Sıcaklığın 2 derece kadar düşmesi üzerine serasına el arabası yardımıyla odun taşıyan çiftçiler, sobalarını yakarak 'don nöbeti' tuttu. Yaklaşık 13 saat süren don nöbetinde ‘Al Yazmalım' müziği dinlenip kahveler içildi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava Antalya'da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için ‘don' nöbeti tutmaya başladı. Hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düştüğü Aksu'da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. Çiftçiler seralarının önüne önceden stokladıkları kömürleri ve odunları gece saatlerinde el arabası yardımıyla seraların içine taşıdı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 soba yakan çiftçiler sobalarının sönmemesi için sabaha kadar don nöbeti tuttu. Akşam saat 18.00 gibi başlayan don nöbeti sabah 07.00 gibi son buluyor. Çiftçiler bu süre zarfında seralarının içerisinde birbirlerini de ziyaret ediyor. Ziyarette kahve ya da çay içilip ilerleyen saatlerde meyve tüketiliyor.

"Ürünlerimiz zarar görmesin diyen ısıtma yapıyoruz"

İlçenin iç kesiminde yer alan Murtuna Mahallesi'nde seralarında domates yetiştiren Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, ürünleri soğuk havadan korumak için "don nöbeti" tutmaya başladıklarını belirtti. Şahin, gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyarak hazırlıklara başladıklarını, akşam da sobaları yakarak seralarını ısıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava Anadolu'ya giriş yaptı. Yurdu etkisi altına alan karlı hava Antalya'da örtü altı seralarda don olayına neden oluyor. Şu anda dışarıda hava sıcaklığı 3 derecenin altına düşmek üzere. Çiftçiler olarak biz de hava sıcaklığı 4 derecenin altına düştü mü seralarımızda ürünlerimiz zarar görmesin diyen ısıtma yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bir günde 300 kiloya yakın odun 150 kilogram kadar da kömür yakıyoruz"

Yılın ilk soğuk havasının geldiğini aktaran Şahin, "Gece hangi saatte don olacağı belli olmaz. Bunun için hava karardığı zaman seralarımız başında bekliyoruz. Akşam saat 18.00'den sabah 07.00'ye kadar nöbet tutuyoruz. Hangi saatte don olacağı belli olmaz. Bu sürede komşularımız yanımıza geliyor. Kendi aramızda sohbet ediyoruz. Ürünler üzerine bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ürünlerimiz her yere ihracat edilecek. Seranın içerisini 6 derecede tutmaya çalışıyoruz. Buradan kazandıklarımız ile hayatımızı devam ettiriyoruz. Bir dönüm alanda ortalama 2-3 soba yakıyoruz. Bir günde 300 kiloya yakın odun 150 kilogram kadar da kömür yakıyoruz. Geçen yıl don olayı çok az oldu. Bu yıl biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu yıl havalar daha soğuk geçecek" dedi.