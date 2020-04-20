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Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda söyleyip oynadı

Antalyalı müzisyen Özüm Özmen, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşularını, evinin balkonundan saz çalıp türküler okuyarak eğlendirdi.

Müziğe eşlik ederek balkonlarında oynayanlar, keyifli anlar yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.


Antalyalı genç müzisyen Özüm Özmen, Ankara'da çalıştığı orkestra karantina sebebiyle işlere ara verince Antalya'daki ailesinin yanına geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesinde yaşayan Özmen, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan komşularını biraz olsun neşelendirmek için harekete geçti. dün akşam Kayaaltı sitesindeki evlerinin balkonundan komşularına moral konseri veren Özmen, saz çalıp Kesik Çayır türküsünü söyledi.



Komşular balkonlarında oynamaya başladı


Neşet Ertaş'ın Kesik Çayır türküsüyle şenlenen balkonlar birden oynayan ve türküye eşlik eden komşularla doldu. Komşular bir yandan Özmen'e eşlik etti diğer yandan oynadı. Konserin sonunda tüm sokaktan alkış sesleri yükseldi.

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