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Sokağa çıkma kısıtlamasında hastane dezenfekte edildi

Antalya Serik Devlet Hastanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Temizlik aracının kullanıldığı dezenfekte çalışmasında, hastane çevresi ve yolları yıkandı.


Serik Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında sabah saatlerinde çalışmalara başlayan belediye ekibi, Merkez Mahallesi'ndeki Serik Devlet Hastanesi'nde temizlik aracı ile hastane çevresi ile yolları yıkadı. Ekipler, dezenfektan ve basınçlı suyla da hastane bahçelerini ve çevresini temizledi.

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