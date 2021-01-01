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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sahipsiz hayvanları yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Serik Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde, sokaklarda ve orman yaşayan hayvanlara mama takviyesi yaptı. Veteriner işleri müdürlüğünde görevli Hasan Uzun, "5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince, sokak hayvanlarının bakımını, aşısını hastalandığı zaman hasta takibini yapmaktayız. Başkanımız Enver Aputkan'ın desteğiyle elimizden geldiği kadarıyla, imkanımız el verdiği kadarıyla, özellikle bu kısıtlama günlerinde hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aylık olarak onların aşısını takip ediyoruz." dedi.


Hayvan besleme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor. Hayvanların beslenmelerinin yanında kaza ve hastalık gibi durumlarda da belediye ekipleri müdahale ediyor.

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