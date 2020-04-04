İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkması yasak genç, polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.


Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 US 770 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki H.S., ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan ve otomobilde 18 yaşındaki arkadaşı ve annesi bulunan H.S., polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan 5 kilometrelik kovalamaca sonrası H.S'nin kullandığı otomobil, yol seviyesinden 2 metre aşağıdaki seraya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalayarak Jandarmaya teslim etti.


Yapılan sorguda yaşları 20'nin altında olan ve sokağa çıkmamaları gereken 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.


Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.