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Sokak hayvanları Alanya Belediyesi ile güvende

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce merkez ve kırsal mahallelerde sokak ve yaban hayvanlarının beslenme ve popülasyon kontrolleri yapılmaya devam ediliyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce merkez ve kırsal mahallelerde sokak ve yaban hayvanlarının beslenme ve popülasyon kontrolleri yapılmaya devam ediliyor.


Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesi ve popülasyonlarının korunması için çalışmalar hafta sonunda da devam etti. Kısıtlamalar nedeniyle gönüllülerin besleme çalışmalarında yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek için hafta sonunda Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal, kırsal mahallelerde hayvanların beslenme noktalarına yem bıraktı.


“Elimizden gelen tüm desteği veriyoruz”


Müdür Kanlı, sokak ve yaban hayvanlarının kış şartlarında yiyecek sıkıntısı çekmemesi adına hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Müdür Kanlı, “Alanya Belediyesi olarak düzenli bir şekilde oluşturduğumuz beslenme noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Bölgedeki hayvan popülasyonunu da sürekli kontrol ederek dengeyi korumaya çalışıyoruz” dedi.

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