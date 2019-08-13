İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları sahiplendirildi

Sokak hayvanlarına yönelik olarak aşı, rehabilitasyon ve bakım gibi hizmetler sunan Muratpaşa Belediyesi, sahiplendirme çalışmaları da yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi; 2019 yılının ilk 7 ayında 136 kedi ve köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu


Muratpaşa Belediyesi; Ermenek Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla, 2019 yılının ilk 7 ayında 75 köpek ve 61 kedi olmak üzere toplam 136 sokak hayvanına yuva buldu. Sahiplendirilen hayvanların kimliklerini çıkartılmasından aşılarına, kısırlaştırma ve rutin muayeneleri merkez veterinerleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sahiplendirme çalışmalarıyla birlikte 2019'da, 316 kedi ve 191 köpek kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.