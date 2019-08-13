Sokak hayvanları sahiplendirildi

Muratpaşa Belediyesi; 2019 yılının ilk 7 ayında 136 kedi ve köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu

Muratpaşa Belediyesi; Ermenek Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla, 2019 yılının ilk 7 ayında 75 köpek ve 61 kedi olmak üzere toplam 136 sokak hayvanına yuva buldu. Sahiplendirilen hayvanların kimliklerini çıkartılmasından aşılarına, kısırlaştırma ve rutin muayeneleri merkez veterinerleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sahiplendirme çalışmalarıyla birlikte 2019'da, 316 kedi ve 191 köpek kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.