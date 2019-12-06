Sokak hayvanları takip altında tutulacak

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkeziyle Türkiye'de ilk üç arasında gösterilen Konyaaltı Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile şimdide hayvan severlerinde desteğiyle sokak hayvanlarını takip altında tutmak istiyor.

Sokakta kaderine terk edilmiş kedi ve köpekleri kontrol altında tutmayı amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, projenin ilk ayağı olarak Konyaaltı Sokak Hayvanları Gönüllü Mahalle Temsilcileri Toplantısı düzenledi. Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonunda düzenlenen toplantıya Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu ile çok sayıda hayvan sever katıldı.

Sokakta yaşayan hayvanların sadece Konyaaltı değil, Antalya'nın ve hatta Türkiye'nin genel sorunu olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, sorunun çözümü için önümüzdeki günlerde tüm ilgili kurumların katılımıyla “çalıştay” düzenleneceğini söyledi. Türkiye'nin en kapsamlı Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birine sahip olduklarını bildiren Muammer Saygılı, sokak hayvanları ilgili sorunun çözümü noktasında öncelikle hayvan severleri dinlemek istediklerini kaydetti. Konyaaltı Sokak Hayvanları Gönüllü Mahalle Temsilcileri Toplantısı ile amaçlarının her mahalle için gönüllü bir temsilci seçmek olduğunu ve o mahalle de yaşanılan sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu işbirliği ile çözüme kavuşturmak olduğunu ifade eden Muammar Saygılı, böylelikle Belediye ile hayvan severlerin işbirliği içinde hareket edebileceklerini kaydetti. Bir dişi köpeğin doğurduğu dişi köpeklerin de üremesiyle 6 yıl içinde 60 bin nüfusa ulaşabildiğine dikkat çeken Saygılı, kısırlaştırmanın da önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından soru ve cevap şeklinde devam eden toplantın sonunda her mahalle için bir gönüllü temsilci seçimi yapıldı.