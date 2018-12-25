Sokak kedisi denetim yapan jandarmanın yanından ayrılmadı

Antalya'da yerden ve havadan trafik kontrolü sırasında görev alan askerler, sevimli bir sokak kedisinin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde trafik kontrolü yapıldı. Kontrolde güvenliği sağlayan askerlerden birine yaklaşan sokak kedisi, dakikalarca askerin bacaklarına sürtündü. Askerin uzaklaşmaya çalışmasına aldırmayan ve takip eden kedi, zaman zaman yere yatıp dönerek sevgi gösterisinde bulundu.

Silahlı askerin görevi gereği çok kısa bir dokunuşla karşılık verdiği kedi, daha sonra trafik timinin diğer üyelerine yöneldi ve beklediği karşılığı aldı.

Öte yandan yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.