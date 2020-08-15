Sokak köpeğine uygunsuz hareketlerde bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Antalya'da 2 yavrusu bulunan sokak köpeğini evine alarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu ileri sürülen yaşlı adam gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan aramada evde bulunan köpek, koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Bölgede esnaflık yapan gençler, yaşlı bir adamın parkta yaşayan sokak köpeğinin boynuna tasma takarak evine aldığını fark etti. Bu durumun sürekli yaşanmasının şüphelenen gençler yaşlı adamı takibe aldı. Evin penceresinden içeri bakan gençler, yaşlı adamın köpeğe tuvalette uygunsuz hareketlerde davrandığını gördü. Gençler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, videoların kendisine ulaşmasıyla birlikte harekete geçti. Yanık, görüntülerle birlikte polis merkezine başvuruda bulundu. Görüntüleri izleyen polis hayvanseverlerle birlikte olayın yaşandığı eve geldi. Kağıt toplayıcılığı ile uğraşan şahsın evine maske takarak giren polis ilk yaptığı incelemede köpeği bulamadı. İkinci kez arama yapan polis köpeği banyoda buldu. Polis atık madde toplayıcılığı ile geçimini sağlayan 71 yaşındaki H.Y'yi gözaltına aldı. Vatandaşlar tarafından teslim alınan köpek ve yavruları Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerince teslim alındı.

Yaşananları anlatan Yanık, “Bize olay ihbar olarak geldi. Bizde önce polis merkezine başvuru yaptık. Köpeğin içeride olduğunu öğrenince baskına geldik. Köpek banyoda bulundu. Şüpheli yakalandı. Tek başına yaşayan biri. İki tane de yavrusu var. Köpekte korumaya alındı" dedi.

"Yargılama istiyoruz"

Hayvanseverler olarak şikayetçi ve konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Arife Yanık, "Şüpheliler hep para cezasıyla salınıyor. Ardından bu olaylar çoğalıyor. Biz çözüm istiyoruz. Görüntüleri izleyince şok oldum. Biz dernek olarak ahlaksızlık suçundan da şikayetçi olacağız hayvan haklarının yanında. Yargılanmasını istiyoruz. Dede diyeceğimiz yaşta bir kişi. Yapılan çok ayıp" ifadelerine yer verdi.

"Gıda ve yiyecek yardımı yapıyorduk"

Mahalle sakini Mehmet Kudu, "Korkunç bir şey beklemiyorduk. Buna çok şaşırdım. Şok durumdayım. Yazık bu hayvanlara. Cezası neyse çeksin. Bize bu şahıs evlenmek istediğini söylemişti. Yardımcı olmaya çalışıyorduk. Biz bilmiyorduk ki içimizde bir sapık varmış. Ona yaptığımız yardımlara da pişman olduk. Bunu dışarıda tutmasınlar. Burada aile ve çocuklarımız var" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Fehmi Ayvacı, "Biz bu şahsa yiyecek gıda yardımı yapardık. Yazık değil mi bu yapılan insanlık dışıdır. Bir de yaşlı başlı adam yazıklar olsun. Allah belasını versin. Cezası neyse çeksin" açıklamasını yaptı.

"Zincirle evine götürüyordu"

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Ahmet ise, "Bu şahıs yan tarafımızda oturuyor. Bir baktık bu adam her gün aynı saatte elinle zincirle parka gidiyor köpeği alıp geliyor. Şüphelendik ama olan olmuş. O manzara ile karşılaştık. Polise verecektik, derneğe verdik. Şimdi köpekler kurtarıldı. Belki önceden de götürüyordu ama biz yeni fark ettik" dedi.