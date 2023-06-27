Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı motosikletlinin rejüje çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kız çocuğu yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Süleyman Gür Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden Aydın Mahallesi istikametine seyir halinde olan motosikletli, sokakta başı boş gezen bir grup köpek tarafından saldırıya uğradı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan motosiklet sürücüsü orta refüje çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kız çocuğu yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kız çocuğunun bacağında kırık olduğu belirlendi.