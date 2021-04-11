İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde alkol kutusuyla oynadığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde alkol kutusuyla oynadığı anların görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz gün Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen kişinin sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 kişiyle tartışıp ardından darp edildiği görüntülerin ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Dayak yiyen gencin daha önce çevredekilere elinde bir ağaç dalıyla saldırdığı ve alkol kutusuyla müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.