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Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayetin şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiyi pompalı tüfekle öldürülen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiyi pompalı tüfekle öldürülen şüpheli tutuklandı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hal Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya olarak yolda gitmekte olan 29 yaşındaki Özcan Kartal'a arkasından otomobille gelen Muhammet K. tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla Kartal kanlar içerisinde yere yığıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla olay yerinden kaçan Muhammet K., daha sonra Serik Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İki şahsın aralarında daha önceden çıkan bir tartışmadan dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.

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