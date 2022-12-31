Sokak sokak gezip topladıkları atıklar, 2023'e dakikalar kala küle döndü

Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın, yabancı uyruklu şahısların sokak sokak gezip topladıkları atık dolu çuvallara sıçradı. Patlamaların da olduğu yangında, şahıslar topladıkları atıkları kurtarmaya çalışırken, itfaiye ekipleri alevleri çevredeki gecekondulara sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 918 sokak üzerinde meydana geldi. Hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, depoya yakın kısımda yabancı uyruklu şahısların topladığı atıklara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, şahıslar çuvallardaki atıkları kurtarmak için mücadele verdi. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında, onlarca atık dolu çuval küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.