Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın polisi alarma geçirdi

Antalya'da kolunda kelepçe ile dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi. Kelepçe itfaiye ve polis ekiplerinin 20 dakika süren çalışması ile çıkarıldı. Kadın, kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oyun oynarken takılı kaldığını söyledi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2752. Sokak'ta yer alan muhtarlık önünde meydana geldi. Necla Ö.'nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek durdurdu. Necla Ö., bunun üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusunu yaptı.

Kelepçe ablasına ait çıktı

Ekipler, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.'nün elindeki kelepçeyi sökmek için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen kelepçe çıkartılamadı. Ekipler, yüzük kesme aparatı ile kadının bileğinde takılı olan kelepçeyi 20 dakikalık çalışmanın sonunda çıkardı. Kelepçenin sökülmesinden sonra Necla Ö.'nün kolunun şiştiği görüldü. Necla Ö., polislere verdiği bilgide, kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oynarken takılı kaldığını ve bir parçasını kırdığını ifade etti. Polis ekipleri, kelepçenin sökülmesinin ardından Necla Ö.'yü polis merkezine götürdü.