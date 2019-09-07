ATSO'nun turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri büyük coşkuyla başladı. Atatürk Caddesi ve Kapalı Yol'da eş zamanlı olarak başlatılan kortej yürüyüşü şehir merkezinde karnaval havası yaşattı. Bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kortejlerin Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle coşku ikiye katlandı. Özellikle çocuklar çizgi film karakterleri ve akrobatlarla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda bando ve akrobat gösterileri ile devam eden eğlence, Colombian Salsa Grubu gösterisi ile doruğa çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar'ın da izlediği gösteri, vatandaşlardan ve turistlerden büyük alkış aldı.

Eylül ayı boyunca haftada üç gün şenlik var

ATSO Başkanı Davut Çetin, aksam ticaretini canlandırmak, şehir turizmini desteklemek için düzenlenen Sokakta Şenlik Var etkinliğinin Eylül ayı boyunca Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri, konserler ve şovlarla devem edeceğini belirterek, "Tüm üyelerimizi ve Antalyalı hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Antalya kent merkezinin canlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Davut Çetin, "Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm kenti. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Dileğimiz bu canlılığın kent ticaretine de aynı oranda yansıması. Bir ay boyunca akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde özellikle ailelerin, gençlerin, çocukların ve turistlerin ilgisini çekecek, dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenleyeceğiz. İlk gün hem kortej hem de Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilere çok büyük bir ilgi vardı. Bu ilginin devam etmesi için tüm üyelerimizi ve halkımızı çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Umarım bu etkinlikler dizisi kent merkezinde arzuladığımız canlılığın yakalanmasına vesile olur ve ticareti de yukarı taşır" ifadesini kullandı.

Sokakta Şenlik Var etkinlikleri kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü (bugün) Cumhuriyet Meydanı'nda "World of Tale" şovu ve Afrika akrobatlarının gösterileri var.