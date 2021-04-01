Sökülen ağaçlar deplase edilerek eski yerlerine dikiliyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer'e ayrı bir nefes olacak Kındıl Sahil Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sökülen ağaçları deplase ederek, eski yerlerine dikimlerini gerçekleştiriyor.Ekipler park, yeşil alan ve orta refüjlerde de bakım işlemleri yapıyor.

Parklarda çim biçme ve bakım ilerine de devam eden belediye ekipleri, turizm sezonu öncesi havuzların bakımlarını da yapmaya başladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki projelerin hızla devam ettiğini belirterek " Tüm çalışmalarımızı turizm sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Kemer'in en önemli projelerinden olan Kındıl Sahil Projesi kapsamında ağaçların sökümünü yapmıştık. Bu ağaçların deplase işlerini tamamladık ve eski yerlerine dikimini yapıyoruz. Yeşili korumak bizim asli görevlerimiz arasında. Belediye ekiplerimiz, yeşil alanlarda da çalışmalarına rutin olarak devam ediyor” diye konuştu.