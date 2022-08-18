Son mesajı, ‘arama, sorma' olan 23 yaşındaki oğlunun cansız bedenini buldu

Antalya'da zeytinlik alanda cansız bedeni bulunan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan 23 yaşındaki gencin babası, oğlunun son mesajının ‘beni bir daha arama ve sorma' olduğunu söyledi. Oğlunun daha önce uyuşturucu madde kullandığını ancak tedavi ettirdiğini de belirten acılı baba, “Fidan gibi evladımı bugün toprağa vereceğim. Ben canı yanan bir babayım, başkalarının canı yanmasın. Bu uyuşturucu olayına kesin çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Olay, dün sabah 08.20 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4939 Sokak yakınındaki zeytinlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için kestirme yol kullanan bir vatandaş, zeytinlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, yaptığı incelemede cesedin Yusuf Arslan Karasağız'a (23) ait olduğunu tespit etti.

Karasağız'ın ceplerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenilirken, cesedin yaklaşık 10 ila 15 gün önce olduğu değerlendirildi. Karasağız'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Son mesajı ‘Beni bir daha arama ve sorma” olmuştu”

Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen acılı baba Dursun Karasağız, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Adli tıp raporundaki ölüm nedenine göre, gerekli yasal müracaatları yapacaklarını aktaran Karasağız, daha önce oğlunun uyuşturucu madde kullandığını ancak tedavi ettirdiklerini söyledi. Karasağız, “Oğlum AMATEM'de tedavi gördü. 3 ay önce Manisa'da hastaneye yatırdım. Hastaneden çıktıktan sonra memleketim Erzincan'a götürdüm. 2,5 ay orada kaldık. Buraya geldiğinde evde bir takım sıkıntılar yaşadık ve evden gitti. Daha sonra da zaten haber alamadım. Uzaklaştırma kararı yalan. Ağabeyle bir takım sıkıntılar yaşadığı için daha önce de evden gittiği olmuştu. Aradığımda telefonlara bakmıyordu, ya da telefonunu kapatıyordu. En son yazdığı mesajı ‘beni bir daha arama sorma' olmuştu” dedi.

“Ocaklarımıza ateş düşmesin”

Uyuşturucu maddeye çok kolay ulaşılabildiğini ileri süren Karasağız, ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Ben canı yanan bir babayım, başkalarının canı yanmasın. Burada uyuşturucu yaşı düşmüş. Buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Yazık. Ben 23 yaşında oğlumu toprağa veriyorum. Buna sebep olanlardan hesap soracağım. Benim canım yanmış. Fidan gibi evladımı ben bugün toprağa vereceğim. Ocaklarımıza ateş düşmesin. Bu uyuşturucu olayına kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. İnsanların 13-14 yaşındaki çocukları sönüyor. Yazık günah, bu gençler hepimizin genci” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gencin cenazesi, ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'a götürüldü.