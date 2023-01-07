Son yılların en sıcak Ocak ayında vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen onlarca vatandaş Konyaaltı sahiline akın etti. Son yılların en sıcak Ocak ayını fırsat bilen vatandaşların kimi denize girdi kimi ise kumsallarda güneşin tadını çıkartarak sohbet etti, kitap okudu.

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Antalya'da son yılların en sıcak Ocak ayı yaşanırken, termometrelerde hava sıcaklığını 19, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldü. Turizm kentinde güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Denize giren vatandaşların yanı sıra kimi vatandaşlar arkadaşlarıyla kumsallarda sohbet ederek güneşin tadını çıkartırken, güneşlenen ve kitap okuyanlarda dikkatlerden kaçmadı. Antalya'da yaşayan ve sıcak havada denize girenlerden Hüseyin Tamer, “Dün hava sıcaklığına baktığımda 20 derece görünüyordu. Bugünde gelerek denize girdik. Deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Çok sıcak değil ama soğukta değil. Ocak ayına göre çok iyi. Konyaaltı Plajına gelirken yoğunluk vardı. Plajda da aynı yoğunluğu gördük. Geçen yılın bu dönemine kıyaslarsak hava daha sıcak ve açık. Sahilde baya yoğun” dedi.