Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvasında Yayla Kılınçlıspor takımı şampiyon oldu.

Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, 14 takımın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. Kazanılmış 2 set alan takım galip ilan edilirken, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip oldu.

Kaş Spor Salonunda yapılan turnuvanın finalinde Kaş Yayla Kılınçlıspor, Elmalı Paşamspor'u 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Kaş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Demre Belediyespor üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Öztürk şampiyon takım Yayla Kılınçlıspor'u kutlayarak, turnuya katılan tüm takımlara teşekkür etti.