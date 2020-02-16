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Sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde baraj çalışmaları esnasında vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde baraj çalışmaları esnasında vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı çalışmalarının yapıldığı alanda, zemin güçlendirme için yapılan sondaj çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Ramazan Akfırat (38) arızalanan temel sondaj makinesinin piston ve makine gövdesine vücudu sıkıştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Akfırat'a ilk müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Akfırat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akfırat'ın, memleketi Şanlıurfa'da yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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