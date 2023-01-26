Soner Aydoğdu, Samsunspor'da

Antalyaspor, Soner Aydoğdu'nun, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Soner Aydoğdu, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında Göztepe'den transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, forma giydiği 13 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi.