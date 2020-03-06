Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini unutmadı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nın "Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Dersi" kapsamında Öğr.Gör. Güven Arıkan'ın katkılarıyla ve öğrencilerin hazırlığı ile tüm öğrenci ve personele çorba ikramı yapıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Hasan Şahin, "Öğrencilerimizin yaptığı bu anlamlı etkinliğin devamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak biz de sonraki gün lokma ikram edip şehitlerimiz için dua ettik. Vatanı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.