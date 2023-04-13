Sosyal Bilimler MYO'da 25. Kariyer Günü

Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekokul yerleşkesinde farklı sektörlerden katılımcıların yer aldığı stantların kurulduğu etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. 70'e yakın kurum ve kuruluşun etkinliğe katıldığını söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, "Kariyer Günü etkinlikleri; eğitim-öğretim programlarıyla iş hayatının talep ve ihtiyaçları arasında sistematik bir uyumun sağlanması, öğrencilerin sektörü tanıması ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü temin edilmesi hedeflerine yönelik olarak, okul-sektör iş birliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Kariyer Günü etkinliğinin, bölgemizdeki turizm sektörü başta olmak üzere ilgili sektörlerin nitelikli iş gücü taleplerindeki beklentilerin tespit edilmesi, söz konusu beklentilerin okulumuz eğitim-öğretim müfredatına yansıtılması, öğrencilerimize iş ve staj yeri bulma imkânı sağlaması noktasında çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Meslek yüksekokulları yaparak öğrenmeyi esas alır"

Meslek yüksekokullarını nitelikli iş gücü oluşturmaya katkı sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak görüldüğünü söyleyen Özkan, "Çünkü mesleki eğitim-öğretimde, yaparak öğrenme ya da bilmeyi, yapabilmeye çevirmek esastır. Dolayısıyla mesleki eğitim; teorik eğitimi, pratik eğitimle tamamlama ve istihdama yönlendirebilme odaklıdır. Bu nedenle Yüksekokulumuzda yürütülen eğitim-öğretim programlarımızla öğrencilerimize üst düzey bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak onları aranan veya ana eleman olarak mezun olmalarını sağlamak en temel amacımızdır. Mezunlarımızın aranan/ana eleman nitelikli olmasının, okul-sektör iş birliği ile mümkün olduğundan hareketle öğrencilerimizin, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri kazanabilmesi için sektörle ilişkilerimizin güçlü ve sürdürülebilir olması ve sektör beklentileri ile mesleki eğitim arasındaki köprünün güncel kalabilmesine özel önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Özkan, "Öğrencilerimiz için son derece önemli olan Kariyer Günü etkinliğinin gerçekleştirilmesine imkân sağladıkları için öncelikle üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamıza SBMYO ailesi adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Etkinliğe katılacak olan değerli paydaşlarımız olan sektör temsilcilerimize ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.