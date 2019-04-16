Sosyal medya hesabından 8 adet fotoğrafını "Elveda hakkını helal et bana" notuyla yayınladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir berber ustası, çalıştığı dükkanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaşayan ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen berber ustası Orhan D. yaklaşık 20 gün önce Kemer'e gelerek kuzenlerinin işlettiği Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'ndaki İsa Konuk Pasajı'nda bulunan kuaföründe çalışmaya başladı. Sabah dükkana gelen kuzeni Ö.D, Orhan D.'nin cansız bedenini buldu. Dükkanı açıp içeriye giden Ö.D. asma kata çıkan merdivende cesedi görünce polisi aradı. Çevredeki esnafı üzüntüye boğan olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın ve Polis Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı inceleme ve tespitlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.

Orhan D.'nin sabahın ilk saatlerinde sosyal medya hesabından 8 adet fotoğrafını “Elveda hakkını helal et bana” notuyla yayınladığı ortaya çıktı.

Orhan D.'nin yaz aylarında Kemer'e gelerek kuzenine ait erkek kuaföründe çalıştığı ve dükkanda yatıp kalktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.