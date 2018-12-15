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Sosyal medya üzerinden şehit emniyet müdürüne hakaret eden 1 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manavgat İlçesinde Sosyal Medya Platformlarından Twitter'da Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" içerikli paylaşım yapan S.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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