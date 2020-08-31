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Sosyal medyadan 1 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde kendilerini ‘yasal bahis danışmanı’ gibi gösterip, vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde kendilerini ‘yasal bahis danışmanı' gibi gösterip, vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 7 zanlı, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Sosyal medya platformu Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar aracılığıyla kendilerini, yasal bahis danışmanı gibi gösteren, sahte bahis kuponları ile yüksek kazanç vadederek, kazanılmış para-kupon görselleri paylaşarak güven ortamı oluşturan, kendilerine inanarak iletişime geçen kişilere oynadıkları yasal bahis kuponlarının tuttuğunu ve para kazandıklarını, kazanılan parayı teslim alınması için ücret/vergi tutarlarının kendilerine ödenmesi yöntemiyle vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. M.Ü. liderliğinde E.K., B.Ö., E.Ü., Z.K., D.B., Ü.Ö. isimli şahıslar, 25 Ağustos günü Antalya ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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