Sosyal medyadan silah ve mühimmat satışı yapan şahsa operasyon

Antalya'da sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat satışı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada; 2 tabanca, 18 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 40 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, silah ve mühimmat ticareti ile mücadele çerçevesinde, Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.M. isimli şahsın sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat satışı yaptığı tespit edildi. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 2 adet 9 milimetre tabanca, 18 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği ve 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirilerek, yakalanan şüpheli gözaltına alındı.