İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyaya çıkmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği

Antalya’da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atladıkları çayda tehlikeli serinliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşları 12-14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada paylaşılması için sosyal medya sayfasının ismini söyleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı'na atladı. Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.