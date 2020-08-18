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Sosyal mesafeyi halayla deldiler

Antalya’da iki düğünde çekilen görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Antalya'da iki düğünde çekilen görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Bir düğünde çoğunluğu maskesiz olan davetliler halay çekti, bir başka düğünde de oynayanların oluşturduğu sosyal mesafesiz yoğunluk endişelendirdi.


Covid-19 vakalarının arttığı bugünlerde, Kepez ve Aksu ilçelerinde vatandaşlarca çekilip sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri, izleyenlerin endişelendirdi. Bir düğünde maske takmayan çoğu davetlinin müzik eşliğinde halay çektiği görülürken, diğer düğünde ise piste çıkıp oynayanların oluşturduğu yoğunluk düşündürdü. Sosyal mesafenin ortadan kaybolduğu düğünde, davetliler uzun süre eğlendi.

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