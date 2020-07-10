Sosyete Pazarı, pazar akşamları da açık olacak

Kepez Belediyesi'nin, ParkFuntastic'teki Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına kurduğu ‘Sosyete Pazarı' her Pazar saat 22.00'a kadar açık olacak. Ziyaretçiler bu pazarda canlı müzik eşliğinde alışverişlerini yapma imkanı bulabilecekler.

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ParkFuntastic'te kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına geçtiğimiz hafta ‘Sosyete Pazarı' açtı. Açılış törenine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, sosyete pazarı esnafı akşam saatlerinde de satış yapmak istediklerini bildirmişlerdi. Esnafın bu talebini geri çevirmeyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış töreninde yaz boyunca pazarın saat 22.00'a kadar açık olacağını müjdelemişti. Başkan Tütüncü'nün bu müjdesi üzerine Kepez'in Sosyete Pazarı 12 Temmuz 2020 Pazar günü itibariyle ziyaretçilerine saat 22.00'a kadar hizmet verecek. Ziyaretçiler alışveriş yaparken, bir yandan da canlı müzik eşliğinde ailece güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini sürecekler.