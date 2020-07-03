Soyu tehlike altında bulunan zehirli ve saldırgan örümcek Gazipaşa'da görüntülendi

Eresus Eresidae familyasından yaklaşık 20 türü olan bir örümcek cinsinden olan ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da görülen uğur böceği örümceği, Gazipaşa'da amatör bir fotoğrafçı tarafından görüntülendi. İlk bakışta uğur böceğine benzediği için ayırt edilemeyen örümceğin oldukça saldırgan ve zehirli bir tür olduğu biliniyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde amatör doğa fotoğrafçısı Taylan Ali Aksoy tarafından görüntülenen uğur böceği örümceği Aksoy'u şaşırttı. İlk bakışta gördüğü böceğin uğur böceği gibi göründüğünü ancak dikkatli bakınca bunun bir örümcek olduğunu anladığını belirten Aksoy, "Daha önce internette haberlerini gördüm, Ankara, Bilecik ve Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde görüldüğünü duymuştum. Daha sonra bir haberde Antalya ve Antalya'nın bazı ilçelerinde bu örümceğin görüldüğünü okumuştum ama Gazipaşa'da bu örümceğin görüldüğü duymamıştım. Sahil kenarında gezerken gördüm. İlk bakışta uğur böceği zannettim ama internetten daha önce bu örümceği gördüğüm için gördüğüm şeyin uğur böceği örümceği olduğunu anladım ve hemen fotoğrafını çektim. Tehlikeli bir örümcek türü olduğu için hem kendime hem örümceğe zarar gelmesin diye biraz uzaktan çektim zaten biraz hızlı olduğu için hemen çalılık alana kaçtı. Bu bölgede bu örümceği ilk defa görüntülediğim için çok heyecanlıyım" dedi.