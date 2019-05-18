Soyunma kabinlerinin kapıları takıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin ve vatandaşların tepkisine neden olan kapısız soyunma kabinlerinin kapıları bugün takıldı.

Antalya'da geçen kış mevsiminde meydana gelen fırtına ve şiddetli rüzgarlar, soyunma kabinlerinin zarar görmesine neden oldu. Kabinlerin kırılan kapıları , bakım yapılmak üzere Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından söküldü. Kabinlerin kapıları sezona yetişmeyince tatilcilerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerin basına da yansımasının ardından soyunma kabinlerinin kapıları bu sabah Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yerlerine takıldı.