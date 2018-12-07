Sözen, Belediye Başkan adaylığını halk buluşması ile açıkladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe teşkilatı önünde belediye başkanı adaylığını açıkladı. Şükrü Sözen'in adaylık açıklamasında tüm ailesi de yanında yer aldı. Açıklamaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek ve Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, önceki dönem CHP Antalya Milletvekili ve Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Gazipaşa CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Şükrü Sözen'in açıklamasından önce açılış konuşmasını CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar gerçekleştirdi. Ardından CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da birer konuşma yaptı.

Sözen: “Topluma hizmeti ibadet gibi gördüğüm için huzurunuzdayım”

2 dönemdir Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Sözen, “ülkenin dört bir yanından gelen kentimize artı değer katan hemşerilerime bir kez daha minnetlerimi ifade ediyorum. İnandığım bir şey var. Bu topluma hizmet eden, değer yargılarını ön planda tutan, bu topluma hizmeti ibadet gibi gören insanların hiçbir zaman toplumun içinden uzaklaşmaması, topluma sormaktan danışmaktan, toplumun huzuruna çıkmaktan asla korkmamaları gerektiğine inanıyorum. Bunun için huzurunuzdayım. Manavgat'ta yaşayan hemşerilerim her zaman çağdaş, aydın, sevgi dolu, örnek teşkil edecek bir kenti hayal ettiklerini hissettirmişler, söylemişler ve bu yönde duruş sergilemişlerdir.

Türkiye'nin 50 ilinden büyük bir ilçenin sorunlarını çözmek, yaşanabilir hale getirmek illa ki kolay değil. Manavgat'taki hemşerilerim, görev teslim ettikleri yapılardan, adaletli anlayış ister, siyaset ötesi olmasını ister, herkesin eşit, sizlere ait o imkanların eşit kullanılmasını ister. Bu doğrultuda tespit yapıp, buna görev karar veren bir halk var Manavgat'ımızda” dedi.

“Manavgat büyük ivme yakaladı”

Manavgat'ta çok iyi işler yaptıklarını çıtayı üst düzeye çıkarttıklarını kaydeden Şükrü Sözen, “Yakalanan bu ivmenin daha da ileri götürülmesi ve kalan hizmetlerimizin eksiksiz tamamlanması için sizlerin huzurundayım. Bütün bu ivmeye rağmen Manavgat'ımızın önünde çok kat edecek yolu var. Manavgat öyle bir noktaya gelmelidir ki, dünyanın konuştuğu bir marka kente dönüştürülmesi gerek. Manavgat'ımızda Allah'ın bahşettiği pek çok güzellikler var. Hemşerilerimin çok daha aydın, çağdaş, sorunlarını sıfır noktaya taşımış bir Manavgat'ta yaşamaya hakkı var diye düşünüyorum. Manavgat'ı, Deneyimlerimiz, tecrübelerimiz; birikimlerimizle bir dönem daha beraber düşünmeye, beraber planlamaya ve beraber yönetmeye sizlerle beraber talip olduğumu ifade ediyorum. Gelin Manavgat'ı bir dönem daha beraber yönetelim.”

“Yerel seçimlerin farklı yorumlanması gerek”

Günümüzde yerel seçimlere farklı gözle bakılması gerektiğini belirten Sözen, “Yerel seçimlerin farklı yorumlanması gerek. Yerel seçimlerde sizin için düşünecek, size emek çekecek, kenti ülkesi için cesaretle adımlar atabilecek ve kenti ve ülkesinin çıkarlarını kişisel çıkarlarının önünde tutabilecek yapılara ekiplere ihtiyacı vardır. Hedeflerini doğru koyan ve hedeflerinde taviz vermeyen yapılara ihtiyacı vardır. Biz de kentimizi ileriye taşıyacak hedefleri bir bir koyduk ve eksiksiz, hatasız bir şekilde sizlerin hizmetine sunduk. Doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesi de budur, sizlerin aranıza geldiğimizde sizlerin aranızda tek başına rahatça yürüyebiliyorsak, korumaya gerek duymuyorsak, sokaklarda gündüzlü geceli özgürce yürüyebiliyorsak ve sizlerin teveccühü ile karşılaşıyorsak doğru yoldayız demektir. Sizlere bir teklifim var, bunu bir kere daha göstermek adına, yerel seçim eliyle sizin o engin bakışınız engin değerlendirmelerinizle gönüllerdeki ittifakı Manavgat'ta bir kez daha kurgulayalım. Bunu sizlerle beraber dün başardık, bu günde başarabiliriz. Buna yönelik umudumu heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bu süreçler tek başına taşınmıyor. Bu süreçlerin size inanan gönül alan vatandaşlarınızla taşımanız gerek” diye konuştu.