Tanıtıma İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, seçim komitesi üyeleri katıldı. Başkan Sözen, Türk Bayrağı, Ulu Önder Atatürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in resimlerinin bulunduğu büyük bir pano önünde CHP ve İyi Partili meclis üyeleriyle bir arada kendileri için hazırlanan masada oturdu.

Toplantıda, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, “Hepimiz ortak bir yola çıktık. 31 Mart'ta Millet İttifakı Antalya'da ve Türkiye'de büyük bir başarıyla sandıktan çıkacaktır. Manavgatlı hemşerilerimi desteğe çağırıyorum” dedi.

Sözen: “Manavgat'ın geleceği için bir aradayız”

Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen ise, “Önümüzde son derece önemli bir seçim var. Sadece yerel seçim olarak değerlendirilmemeli. Bu ülkenin geleceğinin bir nebze sorgulandığı, yaşam standardımızın konuşulduğu bir seçim. Herkesin oyunun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Bu gün hepimiz aynı duygular içindeyiz ki Manavgat'ın ve ülkemizin geleceği için bir aradayız. Aynı noktada beyinlerimiz, ruhlarımız kalplerimiz birleşiyor. Sayın genel başkanlar bazında ve yönetimler bazında bu süreye koydukları birliktelikten dolayı teşekkür ediyorum. Manavgat, Antalya İYİ parti yönetimine sağduyulu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şükrü Sözen, meclis üyelerini tanıttı.